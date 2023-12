Muschio Selvaggio | Pietro Orlandi torna a parlare della scomparsa della sorella

(Di domenica 17 dicembre 2023) Nella nuova puntata di, il podcast di Fedez, ci sarà spazio perchedel caso Emanuela Il nuovo episodio di, disponibile online il 18 dicembre alle 12:00, presenta un confronto a cuore aperto con. Questa imperdibile puntata è suddivisa in due momenti: nel primo,condivide la sua storia di resilienza dopo la morteEmanuela, una vita dedicata alla ricercaverità, rivelando i dettagli su come la Chiesa e, fino ad ora lo Stato, non abbiano fatto abbastanza. Nel secondo momento (registrato il 13 dicembre), ...

Il Csm contro Davigo: "Denigra i suoi colleghi"

C'è un derby che scuote la magistratura italiana dalle fondamenta, con esiti imprevedibili. Partiamo da Piercamillo Davigo e dal suo show a senso unico da Fedez al. Tra le macabre contumelie sparate contro Bettino Craxi, Silvio Berlusconi e i suicidi di Tangentopoli ("Mi è spiaciuto perdere delle fonti di informazioni") Davigo ha anche sparato ...

Fedez ospita Pietro Orlandi a ‘Muschio Selvaggio’, le scuse per la battuta ‘spiacevole’ su Emanuela

Fedez si scusa con Pietro Orlandi per la battuta su Emanuela: “Ho fatto una battuta spiacevolissima, battuta però che mi ha dato modo di ...

Fedez stoccata a Luis Sal, l’assistente costretta a intervenire

Parlando di Muschio Selvaggio, Fedez lancia una frecciatina a Luis Sal, ma l’assistente lo blocca in tempo. Sono passati diversi mesi dal giorno in cui, Luis Sal non si presentò come di consueto alla ...