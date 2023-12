Mourinho | «Voglio rimanere nella Roma e puntare sui giovani Chiedo scusa a Renato Sanches»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 dicembre 2023) . A Dazn«Lasciami dare un abbraccio a tutta la famiglia Mihajlovic «chiedere(sostituito dopo essere etrato in campo da un quarto d’ora) , quello che ho sentito che doveva fare è molto molto dura per un calciatore, è già dura per un allenatore, l’ho fatto 3-4 volte in carriera, mi scuso». «Senza Dybala la classe non c’è. Senza Lukaku la fisicità non c’è. Sapevo che sarebbe stata dura. La gente in campo ho sentito che ovviamente volevo fare meglio e dare di più. Però non abbiamo avuto nessun tipo di problema a livello tattico. Quando è arrivato il primo gol, la partita era in controllo. Grandi difficoltà a livello fisico, loro hanno gente con motore, gamba, intensità, noi purtroppo non abbiamo tanti giocatori così. Kristensen può avere i suoi limiti tecnici ma lui ...