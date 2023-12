Mourinho rompe gli schemi | “Voglio restare alla Roma”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 17 dicembre 2023) Bologna, 17 dicembre 2023 – “Iocontinuare nellae se continuo nelladobbiamo pensare alle limitazioni che abbiamo con il Fair Play Finanziario. E’ meglio lavorare con qualche giovane che può cresce rispetto a calciatori che sono quelli e non posso migliorare”. Lo ha detto il tecnico dellaJosèa Dazn dopo il ko con il Bologna (leggi qui). Un annuncio a sorpresa quello dello Special One, a maggior ragione dopo una pesante sconfitta. Lo stessotuttavia continua a riferire di non aver “ancora parlato di questo” con i Friedkin, i patron della società giallorossa. Mou ha aggiunto: “La dimensione della squadra la conosciamo. Quando ci sono tutti i giocatori disponibili possiamo lottare per il quarto posto. Se siamo tutti siamo capaci di fare ...