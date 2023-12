Mourinho | “Io voglio continuare nella Roma”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 17 dicembre 2023) "Se la separazione dovesse accadere, non sarà per volontà mia" "Ioe se continuodobbiamo pensare alle limitazioni che abbiamo con il Ffp. E’ meglio lavorare con qualche giovane che può crescere rispetto a calciatori che sono quelli e non posso migliorare”. Lo ha detto il tecnico della