Mostre | i bronzi di San Casciano “traslocano” dal Quirinale a Napoli

(Di domenica 17 dicembre 2023) Dalla fine di gennaio la mostra deidi San“Gli dei ritornano” si trasferirà dale per tre mesi si potrà visitare al Museo archeologico nazionale. Lo ha annunciato il direttore generale dei musei del Mic, Massimo Osanna, nel corso della trasmissione “Unomattina in famiglia”. La mostra permette di ammirare le straordinarie scoperte effettuate nel 2022 nel santuario termale etrusco e romano del Bagno Grande di Sandei Bagni, in provincia di Siena, con oltre venti tra statue e statuette e diverse monete in bronzo e ex-voto. L’esposizione, curata da Jacopo Tabolli, direttore scientifico degli scavi al “Santuario Ritrovato” del “Bagno Grande” di Sandei Bagni e professore di Etruscologia dell’Università per Stranieri di Siena, e ...