Morris | “Hamas più forte di quello che si pensava”

Leggi su notizie

(Di domenica 17 dicembre 2023) Parla lo storico che da sempre conosce le questioni del Medio Oriente e al CorSera spiega la sua analisi: “Ci vorranno mesi per sconfiggerla” La guerra non si ferma. Israele va avanti e non intende mollare, né tanto meno proporre negoziati e allora si rischia di andare fino all’infinito. “Non va come i comandi israeliani avevano sperato.resiste molto meglio del previsto. Ma è ancora troppo presto per giudicare», parla così il famoso storico Bennyal CorSera, uno dei più famosi nel suo campo anche perché meglio di altri conosce la situazione in Medio Oriente. “Sarei molto cauto sui numeri delle vittime diffusi da. Nessuno può verificare se davvero siano 19.000, i nostri militari stimano a 7.000 i loro guerriglieri uccisi“. L’avanzata dell’esercito israeliano verso Gaza (Ansa Notizie.com)Sul proseguimento della ...