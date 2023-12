Monza | Palladino | «Crediamo di poter battere il Milan»

(Di domenica 17 dicembre 2023) Le parole di Raffaele, allenatore del, nel post partita del match di Serie A contro il. I dettagli Raffaeleha parlato a Sky nel post partita di. PAROLE – «Ogni stagione è a sé, lo scorso anno eravamo in costruzione, era un campionato diverso. Quest’anno è un’altra storia, abbiamo fatto un percorso di crescita. Siamo qui a San Siro consapevoli che affrontiamo una squadra, ma giocheremo con la stessa mentalità di ogni domenica. Punti con le big? Ci mancano, non è facile però fare punti con le grandi. Noi ci, siamo venuti qui con la giusta mentalità. È stata una bella settimana dopo la vittoria col Genoa, vogliamo regalare una gioia al dottor Galliani».

Raffaele Palladino , allenatore del Monza , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro il Milan Raffaele Palladino , ... (calcionews24)

Al termine della rifinitura della vigilia, Mister Palladino ha convocato 27 giocatori per Milan-Monza . ecco la lista completa per domani (pianetamilan)

Con Milan-Monza si apre il programma della domenica di Serie A, alle 12.30. Nelle formazioni ufficiali in panchina i due fratelli Carboni, Franco e ... (inter-news)

Milan - Monza, le formazioni ufficiali: Colombo sfida Giroud

... una gara speciale nel ricordo di Berlusconi: ecco le formazioni ufficiali della gara Meno di un'ora alla sfida di pranzo in Serie A tra Milan e, una gara speciale nel ricordo di Berlusconi: ...

Milan-Monza in diretta, risultato in tempo reale: partita iniziata

Milan-Monza in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita della 14esima giornata del campionato di Serie A ...

Milan-Monza, formazioni ufficiali: Kjaer e Pobega titolari. Partita in diretta alle 12.30

Milano, 17 dicembre 2023 – Terminata l’avventura in Champions con la vittoria a Newcastle e il passaggio in Europa League, il Milan si rituffa in campionato. La squadra di Pioli affronta il Monza nell ...