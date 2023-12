Montolivo | «Lazio-Inter complicata | ma Inzaghi più consapevole»

(Di domenica 17 dicembre 2023)parla die più in generale della corsa scudetto de nerazzurri allenati da Simonein questa stagione. Ne ha parlato su DAZN. MOMENTO CHIAVE – Riccardoha parlato della sfida dell’Olimpico e più in generale della corsa scudetto: «L’contro laha la possibilità di allungare un pochino, però il pensiero va sulle trentotto giornate. Se l’farà l’, vincerà lo scudetto. Continuo a insistere su questo tasto. Poi la partita di domani sarà, ma adesso ha unazza che non avevo mai visto nella gestione. Io penso che la vittoria dello scudetto sia la chiusura di un cerchio di questi tre anni in nerazzurro e ...

Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 16a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

... condotto da Marco Russo e con la partecipazione di Marco Parolo, Valon Behrami, Riccardo... Dopo sfide impegnative contro, Juventus, Milan e Roma, la Fiorentina spera di concludere il ...

Montolivo: "Scudetto, Milan mai stata squadra candidata a vincerlo quest'anno"

Sulle frequenze di DAZN, Riccardo Montolivo si è espresso sulla lotta scudetto: "Il Milan per me non è mai stata una candidata a vincerlo. Per me era inferiore al ...

Sarri soddisfatto dopo Verona Lazio, la frase a sorpresa nello spogliatoio: «Se continuate così…»

Maurizio Sarri ha rincuorato la sua Lazio dopo il pareggio sul campo del Verona: spunta il retroscena sulla frase negli spogliatoi Come riferito da Repubblica Roma, spunta un interessante retroscena s ...