Mondiale per Club 2025 | un ranking Uefa “aggiustato” deciderà le partecipanti

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 dicembre 2023)per, la FIFA ha emesso il proprio verdetto: sarà una decidere leIl Consiglio Fifa, stando a quanto scrive la Gazzetta dello sport, ha preso la decisione finale su quali squadre potranno giocare ilpera 32 squadre che prenderà il via nell’estate delnegli Usa. A decidere sarà ilche, però, vedrà qualche aggiustamento, visto che sono cambiati alcuni criteri per stabilire il punteggio. Come si calcola il tutto? Si considerano 2 punti a vittoria, 1 per il pareggio, 4 di bonus per la partecipazione, 5 per la qualificazione agli ottavi di finale, 1 per la qualificazione ai quarti, 1 per le ...