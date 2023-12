Mondiale per Club 2025 | ufficiali i criteri sul ranking | combinazioni Juventus-Napoli-Lazio

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) La Fifa ha comunicato in via ufficiale ilo sulper la qualificazione alper, la prima edizione a 32 squadre. Sono 12 le formazioni europee che prenderanno parte alla competizione intercontinentale e l’Inter è una delle due italiane che parteciperanno. L’altra deve ancora essere decisa: laguida al momento la classifica per quanto riguarda le formazioni del Bel Paese alle spalle dei nerazzurri, ma non disputa questa edizione della coppa e non può quindi migliorare il, insegue il, mentre il Milan sa già che, con l’uscita dalla Champions, non potrà in nessun modo superare i bianconeri, mentre lapotrebbe qualificarsi soltanto con una clamorosa vittoria del trofeo ...