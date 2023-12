Mondiale per Club 2025 | regolamento completo e format | 8 gironi da 4 squadre | niente finalina

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) Nel corso del consiglio della Fifa, è stato comunicato ildelpere ildel nuovo torneo attesissimo a 32. Così come già noto, per l’Europa saranno 12 lepartecipanti: sono già qualificate Chelsea, Real Madrid e Manchester City come vincitrici delle ultime tre Champions e in base al ranking quadriennale che tiene conto soltanto dei punti ottenuti in Champions League, sono dentro Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Inter, Porto e Benfica. Al torneo prenderanno parte anche 4della Confederazione Africana, 4 della Confederazione Asiatica, 4 del Nord America e Caraibi, 6 del Sud America e 1 dell’Oceania. COMBINAZIONI QUALIFICAZIONEPER ...