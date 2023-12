Mo | Unrwa | ' crisi umanitaria sconcertante e senza precedenti'

(Di domenica 17 dicembre 2023) Gaza, 17 dic. (Adnkronos) - In una nuova intervista con Al Jazeera sullaa Gaza a seguito degli attacchi di Israele, il capo dell'Philippe Lazzarini ha affermato di non aver mai visto nulla di questa portata prima. “Tutto è assolutamente”, ha detto Lazzarini all'emittente del Qatar. Lazzarini ha continuato affermando che il livello di distruzione ha comportato la distruzione di oltre il 60% delle infrastrutture e lo sfollamento di oltre il 90% della popolazione. "Le condizioni sono assolutamente spaventose”, ha aggiunto. “Le condizioni sanitarie sono terribili e di rado c'è acqua pulita”.

