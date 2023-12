Mo | Turchia | Usa usino propria influenza per fermare attacchi Israele

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ankara, 17 dic. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha chiesto al suo omologo statunitense Antony Blinken che Washington usi la suasupergliisraeliani a Gaza e in Cisgiordania. Lo riferisce una fonte diplomatica turca. In una telefonata, Fidan ha detto a Blinken che la situazione nei territori palestinesi occupati sta peggiorando a causa degli, aggiungendo chedovrebbe essere costretto a sedersi al tavolo delle trattative per discutere una soluzione a due Stati dopo che si sarà instaurato un cessate il fuoco totale.