Mirko Brunetti lascia Greta | lei nella notte sbotta | “Cosa è successo fuori”

Leggi su biccy

(Di domenica 17 dicembre 2023) Come annunciato poche ore prima a Verissimo, ieri seraal Grande Fratello hatoRossetti dicendo che la loro storia non può andare avanti: “Avevo delle aspettative altissime sul nostro amore. Ti ho sempre dato fiducia anche su situazioni che per me non erano normali. Standomi sono reso conto che questa magia si è rotta e non siamo riusciti a riprenderla. – ha continuato– Abbiamo dato un taglio alla nostra relazione e io ora devo ritrovare me stesso. Non provo rabbia o rancore, ma con queste consapevolezze penso che sia arrivato il momento di mettere un vero punto alla nostra storia. Tante cose che ho visto non fanno per me e quindi è finita“. La ragazza in diretta ha detto di essersi sentita presa in giro: “Provavi un ...