Mirko Brunetti | ecco cosa ha fatto dopo aver lasciato Greta Rossetti al GF

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 17 dicembre 2023)durante l’ultima diretta del Grande Fratello andata in onda sabato 16 dicembre, ha deciso di lasciare definitivamente, rimasta con un palmo di naso.haal GF L’ex concorrente del GF,parlato con la sua ex fidanzata tramite video (era in albergo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.