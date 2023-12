Mira Venezia | cadde da un lucernario nel 2012 | morto 25enne

(Di domenica 17 dicembre 2023) Per l'incidente andarono a processo i responsabili della struttura e dell'intervento di ristrutturazione. A gennaio, dopo 10 anni, sono stati assolti. Erano accusati di lesioni e gravi e colpose per ...

Per l'incidente andarono a processo i responsabili della struttura e dell'intervento di ristrutturazione. A gennaio, dopo 10 anni, sono stati assolti. Erano accusati di lesioni e gravi e colpose per ...

Riparte lo scavo dei rii di Venezia, 14 interventi previsti

VENEZIA, 17 DIC - Venezia tornerà a scavare il fango dei rii cittadini più interrati, lungo i quali ormai la navigazione è un problema anche per le idroambulanze, per l'assenza del fondale minimo. L'i ...

È morto Giovanni Zecchini, il giovane di Mira, in provincia di Venezia, che nel 2012 precipitò in una piscina in fase di ristrutturazione dopo essere salito per gioco con alcuni amici sul tetto della ...