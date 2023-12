Milan | Simic | «Giornata da sogno | il mio idolo è Maldini»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Le parole di Jan Carlo, difensore del, dopo l’esordio ed il primo gol in Serie A. Tutti i dettagli Jan Carloha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria delcontro il Monza. PAROLE – «In campo non sentivo niente. Mi è arrivata la palla e ho segnato. Sono contento di aver aiutato la squadra e adesso continuerò a lavorare.è anche il mio, da quando sono piccolo guardavo i suoi video. E’ un onore essere qui e faccio tutto per ripagare e dare il meglio».