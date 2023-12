Milan show | 3-0 il Monza si astiene per rispetto di Berlusconi

(Di domenica 17 dicembre 2023) . Non c’è stata partita a San Siro. Ildi Pioli ha annientato ildi Palladino che forse ha pensato di onorare la memoria di Silvioastenendosi contro la storica squadra del presidente. Ilha vinto 3-0. E il portiere Di Gregorio probabilmente è stato il migliore del. Ha segnato Rejinders al terzo minuto: un gran bel gol ed è stato autore di una grande partita. Il raddoppio di Simic entrato nel primo tempo al posto di Pobega infortunato. E nella ripresa terza rete di Okafor. Ilconserva così il terzo posto, sale a 32. Ha cinque punti di vantaggio sul. Ed è cinque punto dietro alla Juventus che ha pareggiato 1-1 col Genoa. E sei di ritardo sull’Inter che giocherà stasera in casa della Lazio. A Sky Sport elogiano Pioli: ...

Il Milan dà una risposta importante in campionato. I rossoneri superano 3-0 il Monza e consolidano il terzo posto. Reijnders sugli scudi. E’ un ... (notizie)

Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 16a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

... lodel sabato sera condotto da Marco Russo. DOMENICA 17 DICEMBRE 2023 ore 12:30 Serie A 16a Giornata:vs Monza (diretta) Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Marco Parolo Bordocampo ...

Milan-Monza, le pagelle: Reijnders omaggia Brignone, Simic da urlo. Gagliardini show...sugli spalti!

POBEGA 6 - Schierato in una inedita difesa a tre, comunque provata alla vigilia, il buon Tommaso fa il compitino prima di lasciare il campo al 24' per l'ennesimo infortunio muscolare della stagione.

