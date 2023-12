Milan | nuovi problemi | si ferma anche Pobega

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 dicembre 2023)fisici in casacon lo stop di Simonedurante la partita contro il Monza. I dettagli Continuano idi infortuni per il. Durante il primo tempo della sfida contro il Monza,Simoneè stato costretto al cambio per un fastidio muscolare. Al suo posto è entrato il difensore Simic della primavera. Per Pioli si tratta quindi di una vera e propria emergenza in difesa, visto che il centrocampista era stato schierato in quella zona di campo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24