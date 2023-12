Milan-Monza | Reijnders | “Un onore giocare a San Siro Sullo Scudetto…”

Milan, Reijnders ci crede: "Per lo scudetto non è ancora finita"

... centrocampista del, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri contro ilTijjani Reijnders ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria delcontro il. PAROLE ...

Calcio: Serie A. Pioli "Felice per Simic, partita interpretata bene"

'Dobbiamo lavorare facendo la corsa su noi stessi' MILANO (ITALPRESS) - 'Dobbiamo lavorare facendo la corsa su noi stessi. Bisogna alzare il ...

L’emozionante reazione dei genitori di Simic al 1º gol col Milan: ripagati i sacrifici di una vita

Straordinaria giornata per Jan-Carlo Simic che ha esordito in Serie A per Milan-Monza andando subito a segno per il momentaneo 2-0 rossonero poco prima della fine del primo tempo. Per la gioia del ...