Milan-Monza | pagelle | Simic da sogno | Reijnders da Oscar

(Di domenica 17 dicembre 2023)con i migliori e peggiori del match. A San Siro finisce 2-0, ecco i voti ai giocatori rossoneri protagonisti in campo. Maignan 6,5A capotavola (per il pranzo della domenica), nel primo tempo fa la foto alla tavolata bella imbandita ma non entra nello scatto. Nella ripresa invece sono i fotografi a farla a lui: parata decisiva su Colpani e mezzo punto in più in pagella. Kjaer 6,5 Un intervento provvidenziale su Lorenzo Colombo, un’altro all’interno dell’area piccola superata la mezzora. Nella ripresa ilnon lo mette mai in difficoltà. Ritorno a testa altissima. Dal 67? Bartesaghi 6Una mezzora pulita e con l’asticella della determinazione al massimo livello. Tomori 6,5 Dove non ci arriva Simon ci arriva Fikayo (e viceversa). Con Kjaer si completa. Al 32? si fa saltare sulla destra, unica ...