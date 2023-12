Milan-Monza | Okafor infortunato per colpa… dell’esultanza? | Video

(Di domenica 17 dicembre 2023) Noah, dopo aver segnato inè dovuto uscire dal campo per infortunio. Ma potrebbe essere stata colpa dell'esultanza...

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Monza , partita della 16^ giornata della Serie A 2023-2024 (pianetamilan)

Raffaele Palladino , allenatore biancorosso, ha parlato in conferenza dopo Milan-Monza , partita della 16^ giornata della Serie A 2023-2024 (pianetamilan)

Giampaolo Pazzini , ex giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Monza , partita della 16^ giornata della Serie A 2023-2024 (pianetamilan)

Luca Marelli , ex arbitro, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Monza , partita della 16^ giornata della Serie A 2023-2024 (pianetamilan)

Milan - Monza, la verità sulla mancata espulsione di Rejinders

In, discussioni su un brutto fallo di Reijnders che poteva costare l'espulsione all'olandese: ecco perché non c'è stato il rossoTra i principali protagonisti della vittoria delcontro ...

Serie A, i risultati della 16^: guizzo Fiorentina, Udinese sprecona. In campo Bologna e Roma

Inter 38; Juventus 37; Milan 32; Fiorentina e Napoli 27; Bologna e Roma 25; Atalanta è Torino 23; Lazio e Monza 21; Lecce 20; Frosinone 19; Genoa e Sassuolo16; Cagliari e Udinese 13; Empoli 12; Verona ...

Infortuni Milan, Pioli furioso in tv: "Sopra di noi non vogliono capire..."

"Si gioca troppo e finché chi sopra di noi non lo capisce è difficile". Non usa giri di parole il tecnico del Milan Stefano Pioli, dopo il successo per 3-0 sul Monza e dopo i nuovi guai fisici ...