Milan-Monza 3-0 | rossoneri terzi a quota 32

(Di domenica 17 dicembre 2023) AGI - Ilriscatta il ko di Bergamo e, dopo l'eliminazione dalla Champions League, supera 3-0 il, ma perde nuovamente due giocatori per infortunio (Pobega e Okafor). Sono Reijnders, l'esordiente Simic e Okafor a stendere unpropositivo ma poco efficace. I padroni di casa partono bene e al 3' trovano l'immediato vantaggio. Reijnders riceve palla dai 20 metri, salta nello stretto Pessina e Colpani e anticipa l'intervento difensivo di Caldirola con un tiro di punta che beffa Di Gregorio per l'1-0. Cinque minuti dopo, Leao chiede e ottiene un triangolo con Hernandez e serve al centro lo stesso francese che va al tiro, ma Di Gregorio è attento e para in tuffo aiutato da Carboni che spazza. Al 23', iperdono Pobega per l'ennesimo infortunio muscolare stagionale registrato dalla squadra di Pioli. ...

Lo ha detto Stefano Pioli dopo la vittoria delsul. "Simic si è presentato con grande professionalità e voglia di aiutare la squadra. Sono felice per lui e per noi. Dobbiamo continuare ...

'Dobbiamo lavorare facendo la corsa su noi stessi' MILANO (ITALPRESS) - 'Dobbiamo lavorare facendo la corsa su noi stessi. Bisogna alzare il ...

L’emozionante reazione dei genitori di Simic al 1º gol col Milan: ripagati i sacrifici di una vita

Straordinaria giornata per Jan-Carlo Simic che ha esordito in Serie A per Milan-Monza andando subito a segno per il momentaneo 2-0 rossonero poco prima della fine del primo tempo. Per la gioia del ...