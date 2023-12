Milan-Monza 3-0 | Palladino | “Volevamo regalare una soddisfazione a Galliani e non ci siamo riusciti”

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) “Le partite contro ilsono state sempre molto simili. Oggipartiti con l’handicap del gol preso dopo due minuti, poi è diventato tutto difficile. La squadra ha mostrato comunque personalità, trovando linee di passaggio e mettendo in difficoltà gli avversari con il palleggio. Ci manca però un pizzico di convinzione. La prestazione complessiva però mi è piaciuta, faccio i complimenti al”. Lo ha detto l’allenatore del, Raffaele, a Sky Sport dopo il ko per 3-0 contro il: “Il percorso della scorsa stagione è stato bellissimo e complicato, perché all’inizio mancavano punti. Oggi ho una rosa con grande mentalità, che se la gioca con tutte. Fare lo step ulteriore è difficile ma lavoriamo per questo. Il bello del calcio è lavorare su questi aspetti. Io ...