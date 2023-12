Milan | la vittoria in trasferta manca da più di due mesi

Leggi su dailymilan

(Di domenica 17 dicembre 2023) Sabato 7 Ottobre 2023; giorno dell’ultima e sudatissimaindelin Serie A a Marassi sul campo del Genoa. Quella sera in una partita molto bloccata e con le difese che ebbero decisamente la meglio sugli attacchi ci pensò Christian Pulisic nel finale a regalare i tre punti alcon un gran bel gol sul quale poi si accesero numerose polemiche per il presunto controllo a metà tra spalla e braccio dell’americano prima della stoccata di sinistro decisiva. Da li in poi il buio; nelle successive tre trasfete di campionato sono arrivati due pareggi e una sconfitta. Ildifatti è riuscito a farsi rimontare due reti di vantaggio sia a Napoli, in una partita in cui ha dominato in lungo e in largo il primo tempo, sia a Lecce dove lo stesso Pioli ha ammesso il peccato di non aver ...