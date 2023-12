Milan | esami Monza e ultima mezzora | Pioli si affida a Leao che raddoppia la media punti

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) Era il 29 gennaio scorso, dunque quasi un anno fa, e una partita casalinga all’ora di pranzo a certificare la crisi del: il clamoroso 2-5 col Sassuolo lasciò tracce e chiuse un gennaio sportivamente drammatico dal quale i rossoneri, complice poi anche il cammino in Champions, riuscirono a risollevarsi. Ma in fin dei conti, l’anno solare 2023 (con il quinto posto in campionato che è diventato pass per l’Europa che conta solo con la penalizzazione della Juventus) dei rossoneri è stato sempre un continuo stop and go, discese e risalite conrimasto in sella ma sempre più sfiduciato dall’ambiente. Si arriva a dicembre e il Diavolo torna a giocare alle 12.30 e prova a dimenticare quello che forse è stato uno deipiù bassi, anche perché nelle precedenti quattro partite di questa fascia oraria erano arrivate solo vittorie ...