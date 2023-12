Milan batte il Monza e accorcia sulla vetta! Altri due infortuni

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 dicembre 2023)è terminata con il punteggio di 3-0. I rossoneri, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, ritrovano la vittoria in Serie A edno in classificaè terminata con il punteggio di 3-0. Una partita sempre in controllo della squadra di Pioli che apre le marcature al 3? con Reijnders. Il raddoppio arriva al 41? con Jan-Carlo Simic (entrato al 24? al posto dell’infortunato Pobega) , figlio d’arte, che segna il suo primo gol in Serie A. Il gol del definitivo 3-0 lo segna Okafor al 76? finalizzando una bella azione partita da Reijnders e rifinita da Giroud. Anche lo svizzero, poco dopo il gol, è costretto ad uscire per un problema fisico. Nelda segnalare l’ottima prova di Di Gregorio, autore di grandi parate specie nel primo tempo. ...