Migranti scatenati | appiccano sei incendi | paura nel centro rimpatri | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 dicembre 2023) Fiamme eal Cpr di Gradisca di Isonzo, a Gorizia. Una violenta protesta è scoppiata sabato 16 dicembre neldi permanenza per iin Friuli-Venezia Giulia. Alcuni stranieri ospiti della struttura hanno appiccato sei diversia materassi, coperte ed effetti personali, alimentando la tensione con un lancio di oggetti verso il personale di vigilanza. A riportarlo è l'Adnkronos che ha pubblicato anche undei roghi. Per consentire lo spegnimento delle fiamme e il ripristino dell'ordine all'interno delle camerate, la Questura ha disposto l'ingresso di alcuni operatori delle forze dell'ordine. I Cpr, Centri di permanenza per i, sono luoghi dove il cittadino straniero può essere trattenuto in attesa di esecuzione di provvedimenti di ...