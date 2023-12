Migliori PC Portatili Windows 11 convertibili in Tablet

Leggi su navigaweb

(Di domenica 17 dicembre 2023) In questo panorama incerto (solo Apple con il suo iPad riesce ancora a vendere) entrano prepotentemente i, altrimenti detti PC, che sfruttando11 diventano assolutamente una scelta vantaggiosa sia per chi vuole comprare unin grado di trasformarsi all'occorrenza in un computer portatile, prendendo il post di quelli che una volta erano conosciuti come netbook. Vediamo insieme iPC conin, così da avere dei dispositivi in grado di funzionare danei momenti di svago e di diventare dei comodiquando dobbiamo lavorare o scrivere. LEGGI ANCHE ->...