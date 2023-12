Metro B di Roma | avviate le prove del secondo treno revisionato Ottimismo sul servizio in vista di Febbraio 2024

(Di domenica 17 dicembre 2023) Periodo di prova e collaudo per un nuovosullaB di: il mezzo potrebbe essere operativo per inizio. Sono iniziate ieri le attesetecniche delconvoglio trasferito dallaA allaB della lineapolitana di. Ilin questione è il CAF MA 327-328, che, insieme all’MA325-326, ha recentemente ricevuto una revisione generale per affrontare la gravissima carenza di convogli che affligge da mesi la linea blu. Nuovoin prova sullaB diIl debutto del CAF MA 327-328 sui binari dellaB rappresenta un passo avanti significativo nella risoluzione dei problemi legati ...

Roma , la metro A non si ferma al capolinea Battistini e porta tutti i passeggeri nel deposito. Queste le immagini, diffuse dalla pagina Welcome to ... (open.online)

Un treno della Metro A di Roma non si è ferma to al capolinea Battistini, portando i passeggeri fino al deposito . Una volta saputo il fatto, Atac ha ... (ilfattoquotidiano)

Cinquantacinque anni per NON fare la chiusura dell'Anello ferroviario di Roma

Breve cronistoria dell'Anello ferroviario Nell'ormai lontano 1968, iniziò il cammino del 'Progetto chiusura dell'Anello ferroviario di', con l'inaugurazione di un 'treno -urbano' daTiburtina aMonte Mario, con orari definiti in via sperimentale, che avrebbe anticipato le diverse fasi per il completamento, della parte nord della città della grande e ...

Meteo Roma, la più forte neve del secolo in un giorno sino mezzo metro

In un’epoca caratterizzata da notevoli cambiamenti climatici, parlare di neve può sembrare inappropriato per i romani, per Roma e non solo. Tuttavia, le recenti cronache rivelano che la neve ha fatto ...

A Villa Altieri presentato il libro “Aedes Herculis. Il tempio perduto di Ercole nel Foro Boario a Roma”

Presso la Sala Conferenze di Villa Altieri, palazzo storico della cultura e della memoria della Città metropolitana di Roma Capitale, si è tenuta la presentazione del volume “Aedes Herculis. Il tempio ...