Mes | Salvini | “Inutile e dannoso | voto Lega? Vedremo…”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 17 dicembre 2023) Il leader dellain un punto stampa ad Atreju: "Non ho cambiato idea. Vediamo quando si vota". Sulla manovra: "Soddisfatto a condizioni dati, restano obiettivi legislatura" Sul Mes "deciderà il Parlamento, come è giusto che sia. Io personalmente non ho cambiato idea, è uno strumento". Così il vicepremier e segretario della