Mes | Boccia Pd | ' preoccupa approccio Meloni su accordi che non chiuderà'

(Di domenica 17 dicembre 2023) Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Il Mes è stato preso in ostaggio dai partiti sovranista in Ue. E Giorgia ae' stata una delle più convinte sostenitrici di questa posizione. Ora lei si atteggia a volte a leader di governo ma poi deve parlare alla pancia del suo elettorato e torna sovranista. Ma il Mes oggi è un'altra cosa rispetto al Mes originario, nato dopo le vicende greche e dei commissari europei". Così il presidente dei senatori del Pd Francescoquesta mattina a Sky Agenda. "La verità è che Giorgiae' sempre stata una contestatrice dei meccanismi di stabilità europea. Ieri Prodi ci ha indicato una rotta per il percorso europeo, che è l'unica strada per rendere più forte il nostro Paese. La destra continua a dire di no ad una Europa più forte, reale ed efficiente. L'Italia, purtroppo, sta dicendo no alla ratifica ...