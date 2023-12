Merlino e l' intervista a Tardelli sul matrimonio | L' ho letto sui siti

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 dicembre 2023) Parole che quantomeno l'hanno sorpresa. Myrtarivela di aver appreso da alcuni articoli online dell'di Marcoa Diva e donna, qualche settimana fa, in cui l'ex calciatore campione del mondo a Spagna '82 affermava senza troppi giri di parole di non pensare alcon la giornalista e conduttrice di Pomeriggio 5, almeno per il momento.to da Giancarlo Dotto,aveva detto: "Non ritengo necessario il. Mi sono sposato solo da giovane con la madre di mia figlia Sara. Non sono propenso, ecco. Myrta sì. Ne parliamo. Io rispondo che c'è tempo...". Il tema torna sul tavolo in unadella giornalista a Repubblica, incentrata sul passaggio da La7 a Cologno Monzese. Traslocando a ...