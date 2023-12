Mercatini di Natale 2023 | ecco quali sono quelli più insoliti | 13 destinazioni imperdibili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ci siamo.è ormai alle porte, e come ogni anno, i fanatici della ricerca del regalo da mettere sotto l’alberoa caccia dei più beia tema.la nostra selezione dei più ricercati etra prodotti tipici, artigianato locale e villaggi natalizi decorati a festa La tradizione a Bolzano e Vipitenoa Bolzano è sinonimo di Christkindlmarkt. Il periodo dell’Avvento qui è davvero magico e unico: per le vie del centro, nei cortili, in piazza è un tripudio di luci, decori, alberi e presepi, cori e note di suonatori di corno alpino, canti natalizi, profumi e sapori. Il mercatino in piazza Walther riunisce più di 60 chalet in legno addobbati, che offrono ninnoli, palline di vetro colorato, angioletti, presepi di legno, gnomi, fate e streghe di pannolenci o di ...