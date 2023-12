Meloni contro Chiara Ferragni | «Diffidate dalle persone sul web» Fedez difende la moglie | «Noi diffidiamo da voi politici» Ecco cosa è successo

Pubblicato il 17 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Giorgia Meloni non la cita, ma è chiaro che l'affondo è per Chiara Ferragni e la vicenda del ... (dayitalianews)

"Il vero modello da seguire non sono gli influencer che fanno soldi a palate indossando degli abiti o mostrando delle borse o addirittura promuovendo ... (liberoquotidiano)

Non è la prima volta che la premier mette nel mirino l'influencer più famosa d'Italia. Fedez su Instagram: "Queste le priorità del Presidente del ... ()

Atreju, Meloni si commuove dopo l'inno di Mameli

Così la premier Giorgia, che parla di un'edizione 'senza precedenti, migliore di quando la ...forse più di ogni altro testimonia e rappresenta la visione politica del premier in una lotta...

Meloni attacca Chiara Ferragni (senza nominarla): «Panettoni in beneficenza per gonfiare cachet». E l'influencer scompare dai social

Giorgia Meloni non la cita, ma è chiaro che l'affondo è per Chiara ... 90 operativi Hamas arrestati in ospedale Gaza nord Tenerife, gli abitanti contro i turisti: «Tornino a casa». E spunta l'ipotesi ...

Atreju 2023, Elly Schlein replica a Meloni: "Smetta di insultare gli italiani”

Dallo stesso palco, a chiusura dell’evento, Meloni ha ribattuto: "Cara Elly ... perché è a voi che è mancato il coraggio di venire in Parlamento a votare contro il salario minimo, avete preferito ...