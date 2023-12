Meloni attacca Ferragni | Fedez risponde | “Dice di diffidare di chi lavora sul web | dovremmo noi diffidare dei politici”

(Di domenica 17 dicembre 2023) “Non fate mai nulla, siamo noi a doverda voi”.a Giorgiacon una serie di storie su Instagram dopo che la presidente del Consiglio, dal palco di Atreju, hato Chiaraper il caso Balocco. “Nonostante non c’entri niente con la vicenda (che abbiamo raccontato qui, ndr) sono stato additato come un truffatore. E, anziché parlare dei problemi del Paese, ha detto che bisognadalle persone cheno sul web. E questa sarebbe la sua priorità?”. Il rapper ha elencato sia le iniziative di beneficenza di cui è stato promotore – come per i malati gravi durante la pandemia da Covid o gli aiuti alle persone dello spettacolo rimaste senza lavoro – ...

