Meloni | “Arresto bimbi? Ditelo al ragazzo ucciso a Napoli Non ci facciamo intimidire”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’apice della stampa militante è stato raggiunto dopo la stretta sui minorenni reclutati come manovalanza dalla camorra e un giornale ha titolato. ‘arresta i’. Allora, mi auguro che il direttore di quel giornale un giorno incontri la famiglia di Giovanbattista Cutolo un bravoper aver chiesto a uno di queidi spostare i motorini“. Così la premier e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, per la chiusura di Atreju. “Grazie di cuore a uomini e donne delle forze dell’ordine che presidiano territorio per anni abbandonato dallo Stato“. Ha proseguito la presidente del Consiglio e leader di FdI Giorgiasul palco di Atreju, parlando di Caivano. “Sono storie da raccontare, che – ...