Meloni a Schlein | Non insulti chi è venuto ad Atreju con coraggio che a voi difetta

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2023 Il fatto che la segretaria del Pd Ellyabbia rifiutato l'invito "mi ha ricordato "Ecce bombo" di Nanni Moretti, mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Faccio una citazione di sinistra". Lo ha detto la premier, Giorgia, dal palco di, aggiungendo: "Ho letto che la segretaria del Pd ha detto vedo persone che sono lì per accreditarsi con chi comanda e obbedire agli ordini di chi comanda. Ecco, cara Elly, tu puoi anche decidere di non partecipare, ma non c'è bisogno di insultare chi ha accettato un invito dimostrando unche evidentemente a voi". Fonte video:Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev