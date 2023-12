Melissa Crotone | abbattuto dopo 40 anni l' ecomostro della ' ndrangheta

commenta A Melissa , in provincia di Crotone, è stato abbattuto palazzo Mangeruca, l'ecomostro confiscato alla 'ndrangheta e presente da decenni nella ... (247.libero)

Palazzo Mangeruca, l'ecomostro abusivo confiscato alla ‘ndrangheta, presente da decenni a Torre Melissa , nel Comune di Melissa , in provincia di ... (liberoquotidiano)

Crotone, demolito l'ecomostro della ndrangheta con 400 chili di dinamite

Palazzo Mangeruca, l'ecomostro abusivo confiscato alla 'ndrangheta, presente da decenni a Torre, in provincia di, è stato demolito oggi. Un ex mobilificio, di 6 piani e di 6000 mq, ...

Torre Melissa, abbattuto il simbolo del potere della ndrangheta

TORRE MELISSA - È venuto giù in pochi secondi il palazzo Mangeruca. 400 chili di esplosivo distribuito in migliaia di microcariche hanno cancellato il simbolo del potere mafioso in Calabria L'immobile ...

Crotone, ecomostro abbattuto con 400 chili di esplosivo – Video

E’ stato abbattuto con 400 chili di esplosivo Palazzo Mangeruca, l’ecomostro confiscato alla ‘ndrangheta, a Torre Melissa nel crotonese. “Oggi dimostriamo che in Calabria le istituzioni sono più forti ...