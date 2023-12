Medici | lunedì nero a Napoli | scioperano anestesisti | radiologi e veterinari

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 dicembre 2023) “Fermare un giorno la sanità per non fermarla per sempre”. E’ sulla base di questo presupposto chesi svolgerà lo sciopero del personale medico,o e sanitario del servizio sanitario nazionale, che si ritroverà in piazza Plebiscito alle ore 10. L’obiettivo della protesta, spiegano i sindacalisti, è quello di “difendere la sanità pubblica, proteggere il servizio sanitario da saccheggio e definanziamento, difendere gli stipendi e le pensioni e assicurare a ogni individuo tutte le cure disponibili, a prescindere dalla sua ricchezza”. A sottolinearlo i segretari regionali delle varie categorie: Giuseppe Galano di Aaroi-Emac pere rianimatori, Lino Pietropaolo di Cisl, Raffaele Sorrentino per Fassid (, patologi, psicologi del Servizio ...