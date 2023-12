Medici in pensione a 72 anni | anzi no L’idea del governo dura due ore | «Questione controversa | ne ridiscuteremo»

Leggi su open.online

(Di domenica 17 dicembre 2023) Èta lo spazio di poche ore,deldi intervenire ancora sulla legge di Bilancio per spostare in là di duel’età pensionabile – su base volontaria – dei. La proposta fatta circolare in serata dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, prevedeva di concedere l’opportunità appunto aicon ruolo di dirigenti o di docenti universitari di restare in servizio sino ai 72, due in più di quelli dell’attuale età perla. La norma in deroga sarebbe valsa solo per loro, mentre per gli infermieri l’età di fine del servizio sarebbe rimasta ferma a 70, nell’intendo di irrobustire gli organici degli ospedali. Ma la semplice evocazione delha creato un vespaio ...