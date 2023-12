Massimiliano Varrese e la violenza | Alfonso Signorini lo processa in diretta | “Adesso basta!”

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 17 dicembre 2023) Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello,è stato protagonista di un acceso dibattito., il conduttore, ha affrontato l’attore riguardo alle controversie che lo vedono coinvolto, menzionando anche le parole di Gessica Notaro. Il rapporto trae Beatrice, un’altra concorrente, è stato al centro delle critiche. La loro relazione, durata 97 giorni, è stata descritta come problematica, caratterizzata da tensioni e incomprensioni.ha evidenziato come le scuse di, nonostante fossero state ripetute, non avessero prodotto cambiamenti significativi. Nel suo intervento,ha messo in luce l’atteggiamento diverso Beatrice, definendolo “insistente e ...