Mario Becciu | “Mio fratello è sconvolto” – Video

Leggi su italiasera

(Di domenica 17 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il cardinale Angelo“è. Non si aspettava una sentenza così dura. E’ rimasto attonito, incredulo”. Lo sottolinea al Tg1 in esclusiva, ildel cardinale che ieri il Tribunale del Vaticano ha condannato a cinque anni e mezzo nell’ambito del processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo di Sloane Avenue. “Ci stupisce che proprio prima di Natale sia stata organizzata una sentenza così dura. E’ un bel regalo di Natale”, diceche osserva: “Qualche commentatore l’aveva definita una condanna preventiva, per cui il tribunale si è trovato nel dover confermare o sconfessare una decisione già presa però io credo ancora nell’onestà dei giudici. Abbiamo un secondo grado di giudizio ...