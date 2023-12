Maria Beatrice Stasi | “Il Covid e 2mila trapianti di fegato | l’ospedale Papa Giovanni è un patrimonio nazionale”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 17 dicembre 2023) Bergamo. In una carriera di successo bisogna sapere cogliere l’attimo in cui uscire di scena., direttore generale deldi Bergamo, ha maturato i suoi anni per la pensione e chiuso il mandato che le era stato assegnato, così ha deciso di chiudere la sua lunga attività lavorative costellata di tanti traguardi raggiunti. “Non sono una che ha cercato di fare carriera, ho svolto le mansioni che mi venivano assegnate – racconta -. Sono diventata direttore di un ospedale perché il mio predecessore era stato arrestato, poi assolto con formula piena”. Si ferma un momento. Ricorda quel direttore che a Sondrio chiuse la sua carriera proprio a causa di un arresto, poi considerato a tutti gli effetti sbagliato. “La responsabilità è sempre stata molta, ...