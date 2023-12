Marcenaro e un arbitraggio inaccettabile in Napoli – Cagliari

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 17 dicembre 2023) L’arbitrocontinua a non essere all’altezza Alla fine ilè riuscito a portare a casa i tre punti, ma l’arbitroha messo a rischio risultato e calciatori. Dopo le prestazioni discutibili del fischietto di Genova della scorsa stagione con gli azzurri, quest’anno non sembra andare meglio. Già nella prima partita stagionale a Frosinone ha concesso un calcio di rigore discutibile ai ciociari. Inoltre il suo modo di intendere l’agonismo in campo rischia di mettere a repentaglio anche le gambe dei calciatori. Ci sono stati interventi deitani, soprattutto su Kvaratskhelia e Politano che vanno ben oltre il gioco duro. Èche alcuni calciatori delvengano sistematicamente presi a calci senza nessuna tutela arbitrale. Quel che è sicuro è ...