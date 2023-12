Manovra | medici in pensione a 72 anni | è scontro tra governo e sindacati

(Adnkronos) – rush finale per la Manovra 2024 . E' in corso la riunione tra maggioranza e governo in Commissione Bilancio del Senato. A seguire ci ... (periodicodaily)

Pubblicato il 17 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – rush finale per la Manovra 2024 . Dopo la riunione tra maggioranza e governo in Commissione Bilancio ... (dayitalianews)

Manovra. Spunta emendamento del Governo per alzare a 72 anni l’età pensionabile di medici ospedalieri. Anaao: “Un insulto alla categoria”

Il governo ha proposto di innalzare a 72 anni l'età pensionabile dei medici dirigenti e dei medici docenti universitari, mentre per gli infermieri l'età resta a 70 anni. Ad annunciarlo il ministro dei ...

Un emendamento della Manovra 2024 prevede la possibilità per i medici che lavorano negli ospedali di andare in pensione a 72 anni ...