Ma rilassati! | Saviano cancella Atreju | travolto dagli insulti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) L'armonia, in questo nuovo social network chiamato “Threads”, è durata poco, il tempo che vi irrompessero i Roberto, anzi, lui in persona, l'oracolo di Spaccanapoli e non solo, col carico natalizio di livore. Quindi, sì, fine della novità: Threads è diventato subito come Facebook e Twitter. Cos'è Threads? Giusto. Threads, che in inglese vuol dire “discussioni”, è un'App dove tutti si possono fare gli affari di tutti: commenti, foto, condivisioni e dunque sì di nuovo, alla fine è come gli altri social, e anche se non tutti hanno ancora capito bene come funzioni sta prendendo parecchio piede. IL GENIO - Dicevamo: su Threads è arrivato Roberto, il quale come primo messaggio- attenzione al gran debutto- ha scelto un insospettabile obiettivo, il premier Giorgia Meloni. Il lavoro di fantasia è stato notevole, va detto, e d'altronde ...