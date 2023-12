Lutto nel mondo dello sport | addio a soli 37 anni

Leggi su rompipallone

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ieri mattina ci ha lasciato un uomo conosciuto neldel calcio e del volley. A37il dirigente si è spento per un male improvviso. Tutto l’ambiente si è stretto nel dolore. Tutto ilha ricordato in queste ore la morte di un grandeivo, ma soprattutto di un grande uomo che ha lottato fino all’ultimo contro un male subdolo. Il 16 dicembre 2022 Sinisa Mihajlovic ci lasciava dopo tredi sofferenze, ma anche di sorrisi e di un messaggio che passerà mai inosservato. Il serbo sarà sempre ricordato come un guerriero, uno che non ha mai indietreggiato di fronte a niente. Sinisa aveva resistito per trecontro la leucemia mieloide acuta. In questo lasso di tempo l’allenatore aveva sempre affrontato ...