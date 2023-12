L’uso del maschile sovraesteso rende invisibile la donna | ecco un piccolo esercizio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Molto spesso usiamo le parole lingua e linguaggio come se fossero sinonimi. Il linguaggio è la capacità di comunicare e la comunicazione che può avvenire in vari modi. La lingua invece è lo strumento orale o scritto del linguaggio – fatta eccezione per la lingua dei segni. Va da sé che, in quanto strumento di comunicazione, il suo scopo sia appunto quello di comunicare concetti e idee che inevitabilmente finiscono per plasmare la realtà e il pensiero sociale. Quindi, quando comunichiamo, non stiamo solo pronunciando delle parole. Quelle parole rappresentano molto di più.perché è importante un uso non sessista della lingua e includere il femminile nelle parole che usiamo. Il rispetto della dignità della persona comincia con la conoscenza della sua esistenza e individualità. Le donne rappresentano il 51% della popolazione, il che significa che la società è composta ...