Lucio Amelio la napoletanità intrisa di apertura al mondo Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 dicembre 2023) SuAntonio Dipollina elogia il documentario sudiretto da Nicolangelo Gelormini e prodotto da Davide Azzolini. Il documentario ha aperto la stagione di Art night su Rai5 ed è disponibile su Raiplay. È come se Napoli, tutta intorno e avvolgente, scatenasse suggestioni ai quattro angoli della visuale, televisiva in questo caso: e si viene coinvolti parecchio, nel senso che lo spettatore ben disposto esce frastornato dall’incontro — incredibile — tra Andy Warhol e Joseph Beuys, la pop art e lo Sciamano. Ma intanto sta arrivando Toni Servillo a ricordare un modello di stupefazione giovanile frequentando la casa di quel signore che parlava al telefono in tutte le lingue, metteva giù e proseguiva in napoletano con il giovanissimo interlocutore. Oppure, seguendone le iniziative da vero e proprio agitatore culturale, ...